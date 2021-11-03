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Рэпера из Бурятии задержали в Москве за пьяное вождение

Рэпера из Бурятии задержали в Москве за пьяное вождение
Происшествия, 
Сперва и вовсе поступил сигнал о том, что уроженец Бурятии похитил девушку

Рэпера из Бурятии задержали в Москве за пьяную езду. Кадры задержания появились в передаче Первого канала «Человек и закон» (16+), которая вышла 29 октября.

Московские сотрудники ГИБДД проводили плановый рейд, когда им неожиданно позвонили с сообщением о похищении девушки. Звонивший дал полную ориентировку на автомобиль, благодаря чему машину быстро обнаружили.

В автомобиле находилась девушка и молодой человек. На кадрах видно, что на приборной панели стояли банки с пивом. Факт похищения девушка отрицала. На вопрос, не страшно ли ей ехать с пьяным человеком, сперва говорила, что он нормальный, а потом и вовсе решила соврать.

- Я с молодым человеком поругалась, и мы ехали домой просто. Он пил до этого. За рулём он не пил. Я была за рулём. Я трезвая полностью. Я не знаю. Банки пива стоят давно, – неуверенно отвечала корреспонденту девушка.

Главный герой задержания отворачивался от камеры, но затем осмелел и стал рассуждать о любви и даже задавать вопросы журналисту:

- Вот, любовь, так получилось. Сами понимаете… Вы когда-нибудь влюблялись?


Затем парень представился и рассказал о себе. На кадрах видно, что он доволен собой и находится в хорошем настроении. Журналисты «Человек и закон» отметили, что в Бурятии рэпер является звездой, «да и в столичном бизнесе наследил».

Молодой человек всё же решил поинтересоваться, кто его снимает и с уважением сказал, что вырос на этой передаче:

- Там ещё ведущий такой дядька прикольный. Как его зовут? Алексею Пиманову респект!

Также все, кто посмотрел этот выпуск передачи, увидел татуировку «ULAN-UDE» на животе рэпера. Он веселился, но от медосвидетельствования отказался.

Связаться с ним не удалось – арестовали на десять суток. Между тем, на его странице социальной сети местные блогеры оставляют ему слова поддержки. Они пишут: «Выходи из тюряги и заходи ко мне! Мы тебя все поддерживаем», «Ни в чём не виноват! Не получилось, не фартануло».


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