На нарушителей были составлены акты
В Забайкальском крае ежедневно проходят рейды на предмет соблюдения новых антиковидных ограничений. За 1 ноября в Чите исследовано 293 объекта торговли и общественного питания. Закрытые с 30 октября по 7 ноября отделы в крупных торговых центрах продолжают работу. Есть и открытые кафе.
- К сожалению, нарушители остаются. Мы обнаружили открытые отделы электроники, косметики. Они находятся в больших ТЦ и не имеют отдельного входа. Работать запрещено. Есть проблемы и с вакцинацией персонала. Коллективы 14 кафе и ресторанов Читы привиты менее, чем на 50%, – рассказал начальник отдела потребительского рынка министерства экономразвития Забайкалья Денис Осипов.
Также группы контроля зафиксировали нарушения по ведению журналов проветривания, термометрии, дезинфекции. На нарушителей составлены акты, они будут переданы в суд.
Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией постановлением губернатора с 25 октября в Забайкалье введены QR-коды. На период вынужденных каникул (с 30 октября по 7 ноября включительно) власти региона ввели новые ограничения, сообщает пресс-службы министерства экономического развития Забайкальского края.
В Забайкалье работали закрытые магазины и кафе
Происшествия, Фото:
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