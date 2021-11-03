В Бурятии сельчане помогли пожарным в тушении

Причиной пожара назван поджог
Ранним утром 2 ноября в селе Новая Курба Заиграевского района Бурятии загорелись сарай и стайка. На момент прибытия пожарных строения были охвачены огнем. Существовала угроза распространения огня на жилой дом.
В тушении возгорания и ликвидации его последствий участвовали сотрудники двух пожарных частей и местные жители. Открытое горение было ликвидировано за 22 минуты.
Сгорели сарай и стайка на общей площади 45 кв. м., повреждён дощатый забор. Переход огня на жилой дом не допущен.
Причиной пожара, вероятно, послужил поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Женщину от насильника спас водитель «скорой»
Последний пожар произошёл на улице Борсоева
Пьяный водитель протаранил забор и мусорные баки. ВИДЕО
Пострадала молодая пассажирка иномарки
Мужчина поверил лжеполицейскому
Грузовик столкнулся с легковушкой
Юного водителя доставили в больницу
За день в столице Бурятии снесли светофорную стойку и очередную опору уличного освещения
Автомобиль полыхал на улице Борсоева
Задержанный мужчина с наркотиками ранее был судим
Сгорело 25 жилых домов
Их тела были найдены во дворе дома
Пожары произошли ночью
Ангарчанка надеялась заработать на майнинге цифровой валюты
Тело мужчины обнаружила его бывшая жена