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В Бурятии сельчане помогли пожарным в тушении

В Бурятии сельчане помогли пожарным в тушении
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Причиной пожара назван поджог

Ранним утром 2 ноября в селе Новая Курба Заиграевского района Бурятии загорелись сарай и стайка. На момент прибытия пожарных строения были охвачены огнем. Существовала угроза распространения огня на жилой дом.

В тушении возгорания и ликвидации его последствий участвовали сотрудники двух пожарных частей и местные жители. Открытое горение было ликвидировано за 22 минуты.


Сгорели сарай и стайка на общей площади 45 кв. м., повреждён дощатый забор. Переход огня на жилой дом не допущен.

Причиной пожара, вероятно, послужил поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар

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