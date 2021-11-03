В Бурятии сельчане помогли пожарным в тушении

В тушении возгорания и ликвидации его последствий участвовали сотрудники двух пожарных частей и местные жители. Открытое горение было ликвидировано за 22 минуты.





Ранним утром 2 ноября в селе Новая Курба Заиграевского района Бурятии загорелись сарай и стайка. На момент прибытия пожарных строения были охвачены огнем. Существовала угроза распространения огня на жилой дом.Сгорели сарай и стайка на общей площади 45 кв. м., повреждён дощатый забор. Переход огня на жилой дом не допущен.Причиной пожара, вероятно, послужил поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.