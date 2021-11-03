Читинца будут судить за попытку изнасилования прохожей

Женщину от насильника спас водитель «скорой»
В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего горожанина, который обвиняется в покушении на изнасилование. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
По данным следствия, в ночь на 15 августа 2021 года в посёлке Осетровка в Чите пьяный обвиняемый попытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Он увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать.
Женщина, сопротивляясь, расцарапала нападавшему лицо и стала звать на помощь.
Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине. Мужчина скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции.
Обвиняемый был незамедлительно задержан следователями, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
На данный момент уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Ранее обвиняемый трижды привлекался к уголовной ответственности.
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Происшествия, Фото:
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