Читинца будут судить за попытку изнасилования прохожей

Женщину от насильника спас водитель «скорой»



В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего горожанина, который обвиняется в покушении на изнасилование. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в ночь на 15 августа 2021 года в посёлке Осетровка в Чите пьяный обвиняемый попытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Он увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать.



Женщина, сопротивляясь, расцарапала нападавшему лицо и стала звать на помощь.



Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине. Мужчина скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции.



Обвиняемый был незамедлительно задержан следователями, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



На данный момент уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Ранее обвиняемый трижды привлекался к уголовной ответственности.

