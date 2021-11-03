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В Бурятии с начала года сгорели 77 автомобилей

В Бурятии с начала года сгорели 77 автомобилей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Последний пожар произошёл на улице Борсоева

С начала года в Бурятии зафиксировано 77 возгораний автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», последний такой пожар зафиксирован вечером 2 ноября на улице Борсоева. Полностью сгорел припаркованный отечественный автомобиль.


пожар автомобили

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