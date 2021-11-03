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В Улан-Удэ пьяный водитель вёл странные диалоги с автоинспекторами

В Улан-Удэ пьяный водитель вёл странные диалоги с автоинспекторами
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Пьяный водитель протаранил забор и мусорные баки. ВИДЕО

Вечером 1 ноября в Улан-Удэ в дежурную часть УГИБДД поступило анонимное сообщение от жильцов дома по улице Мокрова. Горожане сообщили, что во дворе дома пьяный мужчина протаранил ограждение и мусорные баки. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд ДПС.

39 летний водитель сперва попытался скрыться от автоинспекторов, но полицейские его задержали.

От мужчины исходил стойкий запах алкоголя, он был заметно пьян. На вопросы автоинспектора он отвечал странным образом, уходя от ответов. Так, на вопрос, какого он года рождения, заявил: «Да мне зачем вам доказывать?» А на вопрос, сколько выпил сегодня, также ответил вопросом: «Кому какая разница вообще – выпил или не выпил?»

Кроме того, он пытался отрицать, что причастен к повреждению бордюра и мусорных баков. Сотрудникам ГИБДД даже пришлось в доказательство указывать на свежие царапины на бампере.


- Мужчина уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов: за езду в пьяном виде в 2014 году он был привлечён к административной, а в 2017 году – к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП. Нарушителю грозит лишение водительских прав на два года и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Автомобиль помещён на специализированную стоянку, уточнили в МВД по Бурятии.

Ежедневно сотрудники ДПС на дорогах республики задерживают и отстраняют от управления автомобилем водителей в состоянии опьянения. Кроме того, проводятся дополнительные профилактические акции по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Многие нарушители за рулём были задержаны благодаря бдительным гражданам, своевременно передавшим информацию в дежурную часть ГИБДД.
ГИБДД алкогольное опьянение

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