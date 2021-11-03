Пострадала молодая пассажирка иномарки
2 ноября в Кяхте 23-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», не имеющий водительских прав, устроил ДТП.
Следуя по улице Ленина в направлении улицы Слобода, автомобилист совершил столкновение с «Хондой Партнёр», за рулём которой находился 21-летний молодой человек.
В результате ДТП 18-летнюю пассажирку «Тойоты» доставили в медучреждение.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что виновник автоаварии за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Бурятии пьяный водитель без прав устроил ДТП
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