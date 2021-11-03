В Бурятии пьяный водитель без прав устроил ДТП

Пострадала молодая пассажирка иномарки



2 ноября в Кяхте 23-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», не имеющий водительских прав, устроил ДТП.



Следуя по улице Ленина в направлении улицы Слобода, автомобилист совершил столкновение с «Хондой Партнёр», за рулём которой находился 21-летний молодой человек.



В результате ДТП 18-летнюю пассажирку «Тойоты» доставили в медучреждение.



В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что виновник автоаварии за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения.

