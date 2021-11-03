Читинец перевёл мошенникам более 800 тысяч рублей

Мужчина поверил лжеполицейскому



Читинец отдал мошенникам 838 тысяч рублей, рассказали в УМВД по Забайкальскому краю.



Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил о том, что у третьего лица якобы имеется доверенность от его имени, для получения кредита в любом банке. Лжесотрудник полиции попросил оказать помощь в поимке афериста. Для этого он рекомендовал перевести все сбережения на безопасные счета.



Читинец поверил неизвестному и под его диктовку совершил несколько переводов на номера телефонов, которые были обозначены как номера «безопасных счетов».



По данному факту возбуждено уголовное дело, принимаются меры по установлению подозреваемого.



Всего за минувшие сутки от мошенников пострадали пять забайкальцев. Оному из них позвонили с номера 900, представились сотрудником банка, после чего смогли похитить его деньги.





