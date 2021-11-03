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В Бурятии в ДТП с «КамАЗом» пострадали две женщины и ребёнок

В Бурятии в ДТП с «КамАЗом» пострадали две женщины и ребёнок
Происшествия,  Фото:tunkaonline
Грузовик столкнулся с легковушкой

1 ноября в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали двое взрослых и ребёнок.

Автоавария случилась в трёх километрах от села Загтуй. 45-летний водитель автомобиля «КамАЗ», следуя со стороны села Монды в направлении села Култук, по предварительным данным, не учёл боковой интервал. Он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Корона Премио», которым управлял 34-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали три пассажира легкового автомобиля: две женщины 35 и 39 лет, а также девятилетний мальчик. Они были доставлены в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

2 ноября в селе Турка Прибайкальского района в аварии пострадал 15-летний мотоциклист.
ДТП

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