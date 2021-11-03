Юного водителя доставили в больницу
2 ноября в селе Турка Прибайкальского района Бурятии в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист.
Подросток, следуя по улице Школьная со стороны улицы Октябрьская, по предварительным данным, не справился с управлением. Мотоцикл юного водителя перевернулся.
Мальчик остался жив. Подростка доставили в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В конце августа в посёлке Селенгинск в аварию попал 13-летний мальчик, управлявший мотоциклом «Иж Юпитер». В июне в Селенгинском районе 17-летний мотоциклист сбил насмерть пешехода и скрылся места аварии.
В июне в Кабанском районе ДТП попал 15-летний подросток, который катал на мопеде 14-летнюю девушку. Оба подростка попали в больницу. После аварии отец парня в порыве гнева сжёг мопед.
В Бурятии в ДТП попал 14-летний мотоциклист
Происшествия, Фото:
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