 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 ноября

02 ноября

Популярное

За неделю в Бурятии случилось 94 пожара

За неделю в Бурятии случилось 94 пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сгорело 25 жилых домов

За прошедшую неделю в Бурятии произошло 94 пожара, при которых погиб один человек. Так, 29 октября неосторожность при курении привела к возникновению пожара в жилом доме Кабанского района, где в результате полученных ожогов погиб хозяин дома.

За этот период также уничтожено 25 жилых домов и надворных построек, повреждено 22 строения.

Как отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Попов, значительное количество пожаров в жилом секторе происходит из-за перегрузки электросетей, неправильной эксплуатации или неисправности печного оборудования, электрообогревательных приборов, в частности использования самодельных обогревателей.

В эти продолжительные выходные дни Главное управление МЧС России по Бурятии обращается к жителям и гостям республики соблюдать меры пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии горели два дома
В Бурятии горели два дома
Происшествия, 02.11.2021
Пожары произошли ночью
Фармацевт из Ангарска перевела мошенникам 300 тысяч рублей
Фармацевт из Ангарска перевела мошенникам 300 тысяч рублей
Происшествия, 02.11.2021
Ангарчанка надеялась заработать на майнинге цифровой валюты
Улан-удэнец убил мужчину ради дешёвого телефона
Улан-удэнец убил мужчину ради дешёвого телефона
Происшествия, 02.11.2021
Тело мужчины обнаружила его бывшая жена
Контрактника-дезертира из Бурятии нашли в Иркутске
Контрактника-дезертира из Бурятии нашли в Иркутске
Происшествия, 02.11.2021
Военнослужащий был объявлен в федеральный розыск
В Бурятии утонули 38 человек
В Бурятии утонули 38 человек
Происшествия, 02.11.2021
В том числе погибли восемь детей
В Бурятии спасатели ищут пропавшего в апреле мужчину
В Бурятии спасатели ищут пропавшего в апреле мужчину
Происшествия, 02.11.2021
Мужчина бесследно исчез по пути в соседнее село
Забайкалец, убивший работницу пекарни, не смог смягчить наказание
Забайкалец, убивший работницу пекарни, не смог смягчить наказание
Происшествия, 02.11.2021
Верховный суд России оставил без изменения приговор
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Происшествия, 02.11.2021
В населённых пунктах подземные толчки не ощущались
В Забайкалье будут судить женщину, дочь которой погибла от удара током
В Забайкалье будут судить женщину, дочь которой погибла от удара током
Происшествия, 02.11.2021
Девочка погибла, пытаясь отключить неисправный удлинитель
Забайкалец получил 12 лет за убийство таксиста
Забайкалец получил 12 лет за убийство таксиста
Происшествия, 02.11.2021
Парень нанёс пожилому человеку около 20 ударов ножом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^