Сгорело 25 жилых домов
За прошедшую неделю в Бурятии произошло 94 пожара, при которых погиб один человек. Так, 29 октября неосторожность при курении привела к возникновению пожара в жилом доме Кабанского района, где в результате полученных ожогов погиб хозяин дома.
За этот период также уничтожено 25 жилых домов и надворных построек, повреждено 22 строения.
Как отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Попов, значительное количество пожаров в жилом секторе происходит из-за перегрузки электросетей, неправильной эксплуатации или неисправности печного оборудования, электрообогревательных приборов, в частности использования самодельных обогревателей.
В эти продолжительные выходные дни Главное управление МЧС России по Бурятии обращается к жителям и гостям республики соблюдать меры пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
За неделю в Бурятии случилось 94 пожара
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