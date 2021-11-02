В Иркутской области выясняют обстоятельства смерти супругов

Их тела были найдены во дворе дома



Вечером 1 ноября во дворе частного дома, расположенного на улице Парковая в Усолье-Сибирском, обнаружили тела супругов – 48-летней женщины и 51-летнего мужчины. На теле обнаружили ножевые ранения.



Установлено, что незадолго до смерти мужчина позвонил своему сыну и признался в убийстве женщины. Мужчина нанёс ей ножевое ранение в область грудной клетки.



По предварительным данным, после звонка он причинил себе телесные повреждения, от которых скончался.



Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

