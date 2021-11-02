Контрактника-дезертира из Бурятии нашли в Иркутске

Военнослужащий был объявлен в федеральный розыск
29 октября в Иркутске оперативники управления уголовного розыска МВД Бурятии задержали военнослужащего, который находился в федеральном розыске за самовольное оставление воинской части.
Военнослужащий, служивший по контракту, без уважительных причин не являлся на службу с апреля и скрывался от следствия.
В октябре были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 338 «Дезертирство» и ч.4 ст. 337 «Самовольное оставление части или места службы» Уголовного кодекса.
Полицейского доставили задержанного в военную комендатуру по Иркутскому гарнизону, сообщили в МВД по Бурятии.
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