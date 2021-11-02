Контрактника-дезертира из Бурятии нашли в Иркутске

Военнослужащий был объявлен в федеральный розыск



29 октября в Иркутске оперативники управления уголовного розыска МВД Бурятии задержали военнослужащего, который находился в федеральном розыске за самовольное оставление воинской части.



Военнослужащий, служивший по контракту, без уважительных причин не являлся на службу с апреля и скрывался от следствия.



В октябре были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 338 «Дезертирство» и ч.4 ст. 337 «Самовольное оставление части или места службы» Уголовного кодекса.



Полицейского доставили задержанного в военную комендатуру по Иркутскому гарнизону, сообщили в МВД по Бурятии.





