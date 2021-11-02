В Бурятии не найдены тела девяти утонувших

Люди погибли на Селенге



Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы продолжают работы по обнаружению ранее утонувших на реке Селенге.



Вчера спасатели обследовали акваторию реки от местности Степная протока до посёлка Татаурово. Поиск результата не дал, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Работы продолжаются сегодня.

