Люди погибли на Селенге
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы продолжают работы по обнаружению ранее утонувших на реке Селенге.
Вчера спасатели обследовали акваторию реки от местности Степная протока до посёлка Татаурово. Поиск результата не дал, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Работы продолжаются сегодня.
В Бурятии не найдены тела девяти утонувших
Происшествия, Фото:
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