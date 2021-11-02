В том числе погибли восемь детей
В летний купальный сезон в Бурятии зарегистрировано 38 случаев гибели людей на воде. В том числе погибли восемь детей. информация была озвучена на заседании комиссии по ЧС.
В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что были заслушаны доклады представителей ГУ МЧС по Бурятии и руководителей муниципальных образований. Планируется проведение комплекса профилактических мероприятий по недопущению гибели людей на льду.
В Бурятии утонули 38 человек
Происшествия, Фото:
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