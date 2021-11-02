В Бурятии утонули 38 человек

В том числе погибли восемь детей



В летний купальный сезон в Бурятии зарегистрировано 38 случаев гибели людей на воде. В том числе погибли восемь детей. информация была озвучена на заседании комиссии по ЧС.



В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что были заслушаны доклады представителей ГУ МЧС по Бурятии и руководителей муниципальных образований. Планируется проведение комплекса профилактических мероприятий по недопущению гибели людей на льду.





