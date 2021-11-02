В Иркутской области неизвестный сбил насмерть пешехода и сбежал

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Виновника аварии разыскивают полицейские



1 ноября около семи часов вечера на автодороге Р-255 «Сибирь» на улице Кашика в городе Нижнеудинск Иркутской области произошло смертельное ДТП. Водитель неустановленного транспортного средства, предположительно чёрного цвета, совершил наезд на пешехода. С места происшествия водитель скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте до прибытия бригады медиков.





