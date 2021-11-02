Виновника аварии разыскивают полицейские
1 ноября около семи часов вечера на автодороге Р-255 «Сибирь» на улице Кашика в городе Нижнеудинск Иркутской области произошло смертельное ДТП. Водитель неустановленного транспортного средства, предположительно чёрного цвета, совершил наезд на пешехода. С места происшествия водитель скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте до прибытия бригады медиков.
В Иркутской области неизвестный сбил насмерть пешехода и сбежал
Происшествия, Фото:
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