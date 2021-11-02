В Бурятии спасатели ищут пропавшего в апреле мужчину

Мужчина бесследно исчез по пути в соседнее село



В Бурятии ищут пропавшего ещё в апреле 2021 года 64-летнего мужчину.



По информации «Байкал-Daily», женщина увезла своего мужа к дочери в село Потанино, а затем уехала. На следующий день мужчина самостоятельно вышел из дома в 5 утра и направился пешком в соседнее село, расстояние до которого составляет чуть больше 100 км. По дороге он встречал знакомых людей и говорил, куда направляется, но затем бесследно исчез.



В мае мужчину искала полиция.



Как сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы приступили к поискам 1 ноября.



Спасатели обследовали лес между сёлами Узкий Луг Бичурского района и Пески Забайкальского края.



Поиск результата не дал. Работы будут продолжены сегодня.









