Верховный суд России оставил приговор без изменения
Жителю Читинского района, напавший на пекарню и убивший сотрудницу, отказали в апелляции.
В мае 2019 года 23-летний молодой человек вооружился охолощенным пистолетом «ТТ», скрыл лицо маской и ночью проник в помещение пекарни в посёлке Атамановка Читинского района Забайкальского края. Молодой человек напал на двух работниц. Угрожая пистолетом, он отобрал у женщин деньги, ноутбук и нетбук на общую сумму 51 тыс рублей.
Когда женщины попытались оказать ему сопротивление, разбойник вооружился ножом и нанёс одной из работниц смертельное ножевое ранение, а второй – поверхностную резаную рану.
В августе 2020 года Забайкальский краевой суд признал его виновным в разбойном нападении и в убийстве, совершённом с разбойным нападением.
Суд назначил нападавшему лишение свободы сроком 18 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком 1 год 10 месяцев. Также с него в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере более 1,6 млн рублей.
- Пытаясь смягчить свою ответственность, осужденный и его защитник обжаловали приговор в апелляционную, а затем и в кассационную инстанцию, ссылаясь на то, что осуждённый действовал в состоянии необходимой обороны. Однако Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, а затем и Верховный суд Российской Федерации отвергли доводы стороны защиты, оставив квалификацию преступлений и назначенное Бурлаченко наказание без изменений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Забайкалец, убивший работницу пекарни, не смог смягчить наказание
Происшествия, Фото:
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