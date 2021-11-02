В населённых пунктах подземные толчки не ощущались
Сегодня около 11 часов дня в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился в 22,5 км юго-восточнее села Байкальское.
- Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Происшествия, Фото:
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