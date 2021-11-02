В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1

В населённых пунктах подземные толчки не ощущались



Сегодня около 11 часов дня в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился в 22,5 км юго-восточнее села Байкальское.



- Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

