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Забайкалец получил 12 лет за убийство таксиста

Забайкалец получил 12 лет за убийство таксиста
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Парень нанёс пожилому человеку около 20 ударов ножом

Агинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего молодого человека, который убил таксиста.

В День Победы 9 мая 2021 года недалеко от районного центра пьяный молодой человек сел в попутное такси под управлением 85-летнего пенсионера. При подъезде к посёлку у них возникла ссора по поводу оплаты проезда. В результате парень нанёс ножом 20 ударов в область грудной клетки таксиста и скрылся с места происшествия.

Труп водителя обнаружил проезжающий мимо другой таксист.

- В ходе слаженной работы правоохранительных органов в короткие сроки установлена личность пассажира, который был задержан и помещен под стражу. Первоначально молодой человек признал свою вину, однако в дальнейшем полностью стал её отрицать, утверждая, что убийство совершил другой неизвестный ему человек. Вместе с тем, сторона обвинения предоставила суду доказательства, опровергающие его позицию, включая результаты экспертиз и иных следственных действий, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.


убийство

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