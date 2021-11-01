Забайкальца осудили за убийство дочери своей сожительницы

Девушка была против отношений матери с молодым мужчиной



30-летний житель посёлка Агинское предстал перед судом за убийство дочери своей сожительницы.



В новогоднюю ночь 31 декабря 2020 года мужчина находился в гостях на животноводческой стоянке в Агинском районе. Он в очередной раз поссорился с 25-летней дочерью своей 43-летней сожительницы. Девушка была против отношений матери с молодым мужчиной.



Решив убить девушку, забайкалец украл ружьё. Он выстрелом в голову убил жертву на глазах матери. После направил оружие на сожительницу и высказал угрозу убийством и в её адрес.



- Мужчина вину в совершённых преступлениях не признал, заявляя, что ружьё взял для фотографии с ним в новогоднюю ночь, а выстрелил из него случайно, никому угроз при этом не высказывал. Вместе с тем, сторона обвинения представила суду доказательства, опровергающие эту позицию, - сообщают в прокуратуре Забайкальского края.



Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу.

