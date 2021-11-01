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Забайкальца осудили за убийство дочери своей сожительницы

Забайкальца осудили за убийство дочери своей сожительницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка была против отношений матери с молодым мужчиной

30-летний житель посёлка Агинское предстал перед судом за убийство дочери своей сожительницы.

В новогоднюю ночь 31 декабря 2020 года мужчина находился в гостях на животноводческой стоянке в Агинском районе. Он в очередной раз поссорился с 25-летней дочерью своей 43-летней сожительницы. Девушка была против отношений матери с молодым мужчиной.

Решив убить девушку, забайкалец украл ружьё. Он выстрелом в голову убил жертву на глазах матери. После направил оружие на сожительницу и высказал угрозу убийством и в её адрес.

- Мужчина вину в совершённых преступлениях не признал, заявляя, что ружьё взял для фотографии с ним в новогоднюю ночь, а выстрелил из него случайно, никому угроз при этом не высказывал. Вместе с тем, сторона обвинения представила суду доказательства, опровергающие эту позицию, - сообщают в прокуратуре Забайкальского края.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
убийство

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