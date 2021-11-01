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В Бурятии пьяный скандалист избивал людей монтажкой

В Бурятии пьяный скандалист избивал людей монтажкой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина нападал на бывшую супругу, её сына, а также на своего соперника

Житель Кяхтинского района, напавший на трёх человек, предстал перед судом.

В середине апреля 2021 года мужчина, будучи состоянии алкогольного опьянения, пришёл в дом экс-супруги. Между ними возникла ссора. Во время перебранки мужчина схватил бывшую жену за волосы и приставил нож к её горлу. При этом он угрожал убить её.

Кроме того, в конце апреля пьяный дебошир ночью разбил балконную дверь и попал в чужую квартиру. Лежащего на кровати мужчину нападавший с силой избил металлической монтажкой. Кроме того, его он также угрожал убить. В материалах суда уточняется, что произошло это нападение на почве ревности.

Затем агрессивный мужчина выломал колоду входной двери в квартиру бывшей жены и накинулся на неё. Он сильно избил её, в том числе по голове. В то же время, используя монтажку, мужчина побил несовершеннолетнего сына женщины.

В том же месяце пьяный скандалист вновь ворвался в квартиру мужчины, которого избил ранее монтажкой. К нему он попал, также разбив балконную дверь. На этот раз нападавший нанёс жертве удар в шею. Колотая-резаная травма оказалась не сильной.

На суде подсудимый вину признал в полном объёме.

- Приговором Кяхтинского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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