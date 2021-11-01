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Четверо забайкальцев незаконно добыли золото

Четверо забайкальцев незаконно добыли золото
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчинам назначили штрафы

В июле 2021 года четверо жителей Забайкальского края на различных участках рек в Могочинском районе, не имея соответствующей лицензии, незаконно добыли россыпное золото массой около 40 граммов. Общая его стоимость оценена более чем на 160 тысяч рублей.

В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.44 КоАП РФ (незаконная добыча драгоценных металлов).

- Постановлениями мировых судей граждане привлечены к административной ответственности с назначением штрафов в общей сумме более 200 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
золото

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