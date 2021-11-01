Мужчинам назначили штрафы
В июле 2021 года четверо жителей Забайкальского края на различных участках рек в Могочинском районе, не имея соответствующей лицензии, незаконно добыли россыпное золото массой около 40 граммов. Общая его стоимость оценена более чем на 160 тысяч рублей.
В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.44 КоАП РФ (незаконная добыча драгоценных металлов).
- Постановлениями мировых судей граждане привлечены к административной ответственности с назначением штрафов в общей сумме более 200 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Четверо забайкальцев незаконно добыли золото
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчинам назначили штрафы
Тело нашли в безлюдном месте
Mitsubishi Canter опрокинулся, съехав с дороги
Авария произошла на ПВЗ
Мужчина получил четыре года колонии
Молодой человек попался на двух кражах
Кража произошла в доме, где хозяйка не появлялась несколько месяцев
Смертельное ДТП произошло около пяти часов утра
Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф
Приставу назначили обязательные работы
После убийства мужчина и его супруга отправились спать
Лес мужчины незаконно рубили в Баргузинском районе
Обошлось без пострадавших
Лорд взял след и пришёл к подъезду грабителей
На бизнесмена возбудили три уголовных дела