Четверо забайкальцев незаконно добыли золото

Мужчинам назначили штрафы



В июле 2021 года четверо жителей Забайкальского края на различных участках рек в Могочинском районе, не имея соответствующей лицензии, незаконно добыли россыпное золото массой около 40 граммов. Общая его стоимость оценена более чем на 160 тысяч рублей.



В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.44 КоАП РФ (незаконная добыча драгоценных металлов).



- Постановлениями мировых судей граждане привлечены к административной ответственности с назначением штрафов в общей сумме более 200 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

