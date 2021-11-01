Mitsubishi Canter опрокинулся, съехав с дороги
В выходные в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали мужчина и девочка.
Всё произошло 30 октября около 9:20 часов на 184 км автодороги «Мухоршибирь - Бичура – Кяхта». Микрогрузовик Mitsubishi Canter съехал с дороги и опрокинулся. За рулём находился 38-летний мужчина.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира автомобиля - 38-летний мужчина и его 11-летняя дочь. Они были госпитализированы, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 октября женщина на «Тойоте Приус» насмерть сбила пешехода.
В Бурятии в опрокинувшемся грузовике пострадал ребёнок
Происшествия, Фото:
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