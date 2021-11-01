Мужчина получил четыре года колонии
В мае 2021 года в Джидинском районе Бурятии отчим и пасынок во время распития спиртных напитков поссорились. Отчим ударил пасынка кулаком в грудь. В свою очередь, последний, разозлившись, нанёс мужчине удары по лицу, повалив на пол. Он пинал отчима по голове.
Приговором суда мужчина признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
- При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих вину обстоятельств полное признание вины подсудимым, его раскаяние, положительные характеристики по месту жительства, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, мнение потерпевшего, который претензий к подсудимому не имеет, активное способствование раскрытию преступления, а также противоправное поведение потерпевшего, которое послужило поводом к совершению преступления, - сообщили в Джидинском районном суде.
Отягчающим наказание обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии опьянения.
- На основании ч.5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по предыдущему приговору, по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - заключили в суде.
Житель Бурятии пытался убить отчима
Происшествия, Фото:
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