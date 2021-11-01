Кража произошла в доме, где хозяйка не появлялась несколько месяцев
22 октября в полицию поступило сообщение от 31-летней жительницы Иволгинского района Бурятии. Женщина рассказала, что временно не жила в своём доме. Вернувшись спустя несколько месяцев, она обнаружила хищение двух гитар с чехлами, аудиотюнер и медиатор.
Выяснилось, что в отсутствие женщины за домом присматривал её родственник. В июле мужчина пригласил для распития спиртного своего знакомого – ранее судимого за имущественные преступления 37-летнего местного жителя. Друзья стали распивать спиртное в ограде дома. Спустя некоторое время в ходе застолья гость зашёл домой попить и увидел на кровати гитары. Дождавшись, когда собутыльник отвлечётся, он вынес гитары из дома и перекинул через забор.
Уходя, вор забрал украденное и продал в точку скупки.
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Одна гитара уже найдена.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл две гитары
Происшествия, Фото:
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