Житель Бурятии украл две гитары

Кража произошла в доме, где хозяйка не появлялась несколько месяцев



22 октября в полицию поступило сообщение от 31-летней жительницы Иволгинского района Бурятии. Женщина рассказала, что временно не жила в своём доме. Вернувшись спустя несколько месяцев, она обнаружила хищение двух гитар с чехлами, аудиотюнер и медиатор.



Выяснилось, что в отсутствие женщины за домом присматривал её родственник. В июле мужчина пригласил для распития спиртного своего знакомого – ранее судимого за имущественные преступления 37-летнего местного жителя. Друзья стали распивать спиртное в ограде дома. Спустя некоторое время в ходе застолья гость зашёл домой попить и увидел на кровати гитары. Дождавшись, когда собутыльник отвлечётся, он вынес гитары из дома и перекинул через забор.



Уходя, вор забрал украденное и продал в точку скупки.



Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Одна гитара уже найдена.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.





