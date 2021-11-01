Под Ангарском сгорела машина: погиб один человек, трое пострадали

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло около пяти часов утра



В Ангарском городском округе госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали.



Всё произошло сегодня около пяти часов утра на участке федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в обход Ангарска. Водитель автомобиля «Део Нексия», двигаясь в сторону Иркутска, допустил съезд с проезжей части. Машина опрокинулась и затем загорелась.



36-летний мужчина, находившийся за рулём легковушки, погиб. Его пассажиры – мужчины 28, 42 и 44 лет - получили травмы.



Все участники аварии – жители города Усолье-Сибирское.



По факту ДТП полицейские проводят проверку, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.





