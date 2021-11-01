В Бурятии поймали браконьера с байкальским омулем

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф



В Северо-Байкальском районе Бурятии транспортные полицейские на правом берегу реки Катера неподалёку от посёлка Новый Уоян задержали 28-летнего мужчину. Он незаконно выловил байкальский омуль. Ущерб превысил 43 тысяч рублей.



- Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу биологических ресурсов в местах нереста. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Мужчина ранее был судим за разбой.

