 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 ноября

31 октября

Популярное

В Бурятии поймали браконьера с байкальским омулем

В Бурятии поймали браконьера с байкальским омулем
Происшествия, 
Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф

В Северо-Байкальском районе Бурятии транспортные полицейские на правом берегу реки Катера неподалёку от посёлка Новый Уоян задержали 28-летнего мужчину. Он незаконно выловил байкальский омуль. Ущерб превысил 43 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу биологических ресурсов в местах нереста. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина ранее был судим за разбой.
браконьерство омуль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец украл коллекционные юбилейные монеты
Улан-удэнец украл коллекционные юбилейные монеты
Происшествия, 01.11.2021
Молодой человек попался на двух кражах
Житель Бурятии украл две гитары
Житель Бурятии украл две гитары
Происшествия, 01.11.2021
Кража произошла в доме, где хозяйка не появлялась несколько месяцев
Под Ангарском сгорела машина: погиб один человек, трое пострадали
Под Ангарском сгорела машина: погиб один человек, трое пострадали
Происшествия, 01.11.2021
Смертельное ДТП произошло около пяти часов утра
В Бурятии поймали браконьера с байкальским омулем
В Бурятии поймали браконьера с байкальским омулем
Происшествия, 01.11.2021
Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф
В Бурятии судебный пристав попался пьяным за рулём
В Бурятии судебный пристав попался пьяным за рулём
Происшествия, 01.11.2021
Приставу назначили обязательные работы
Улан-удэнец убил сестру из-за родительского дома
Улан-удэнец убил сестру из-за родительского дома
Происшествия, 01.11.2021
После убийства мужчина и его супруга отправились спать  
В Бурятии четверо «чёрных» лесорубов выплатят 11 млн
В Бурятии четверо «чёрных» лесорубов выплатят 11 млн
Происшествия, 01.11.2021
Лес мужчины незаконно рубили в Баргузинском районе
В Ангарске пёс Лорд привёл полицейских к преступнику
В Ангарске пёс Лорд привёл полицейских к преступнику
Происшествия, 01.11.2021
Лорд взял след и пришёл к подъезду грабителей
В Бурятии выявили контрабанду леса в Китай на 230 млн
В Бурятии выявили контрабанду леса в Китай на 230 млн
Происшествия, 01.11.2021
На бизнесмена возбудили три уголовных дела
Житель Бурятии едва не стал отцеубийцей
Житель Бурятии едва не стал отцеубийцей
Происшествия, 01.11.2021
Ссора между отцом и сына едва не окончилась убийством
В Улан-Удэ горела трансформаторная подстанция
В Улан-Удэ горела трансформаторная подстанция
Происшествия, 01.11.2021
Несколько домов оставались без света 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^