В Бурятии поймали браконьера с байкальским омулем

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф
В Северо-Байкальском районе Бурятии транспортные полицейские на правом берегу реки Катера неподалёку от посёлка Новый Уоян задержали 28-летнего мужчину. Он незаконно выловил байкальский омуль. Ущерб превысил 43 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу биологических ресурсов в местах нереста. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчина ранее был судим за разбой.
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