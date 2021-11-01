В Бурятии судебный пристав попался пьяным за рулём

Приставу назначили обязательные работы
В Бурятии Джидинский районный суд вынес приговор в отношении судебного пристава за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Приговором суда мужчина признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
Ему назначено наказание в виде обязательных работ.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в суде.
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Происшествия, Фото:
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