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В Иркутске нефтепродукты попали в реку Ангара

В Иркутске нефтепродукты попали в реку Ангара
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В городе проводятся мероприятия по недопущению распространения разлива

В Иркутске устраняют последствия попадания нефтепродуктов в реку Ангара. Предположительно источник загрязнения находится на строительной площадке в данном районе. 31 октября на месте присутствовали руководители структурных подразделений администрации города, представители полиции и природоохранной прокуратуры.

Силами МКУ «Безопасный город» проводятся мероприятия по недопущению распространения разлива нефтепродуктов, применяется сорбент, установлены боновые заграждения (мобильные конструкции, которые препятствуют распространению нефтепродуктов). На строительной площадке отключены насосы, течь приостановлена.

Специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу регулярно проводят забор воды. Для введения режима ЧС оснований нет. Сегодня, 1 ноября, Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства проведёт подсчёт по площадям загрязнения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск разлив нефтепродуктов Ангара

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