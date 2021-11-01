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В Бурятии четверо «чёрных» лесорубов выплатят 11 млн

В Бурятии четверо «чёрных» лесорубов выплатят 11 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Лес мужчины незаконно рубили в Баргузинском районе

Баргузинский районный суд вынес приговор в отношении четырёх жителей, которые незаконно рубили деревья. Они признаны виновными в совершении незаконных рубок в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

В Баргузинском районе Бурятии они совершили более десяти незаконных рубок. Ущерб от действий «чёрных» лесорубов превысил 11 млн рублей.

Суд назначил двум мужчинам назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 5 до 5,5 лет лишения свободы. Сидеть они будут в исправительной колонии общего режима. Двое других подсудимых отделались условным лишением свободы условно.

Также с осуждённых взыскан причинённый ущерб - более 11 млн рублей - в доход Российской Федерации.

Не согласившись с приговором суда, двое осуждённых обжаловали его в суд апелляционной инстанции. Однако решением Верховного суда Бурятии приговор оставлен без изменения.
черные лесорубы

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