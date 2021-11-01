Лес мужчины незаконно рубили в Баргузинском районе
Баргузинский районный суд вынес приговор в отношении четырёх жителей, которые незаконно рубили деревья. Они признаны виновными в совершении незаконных рубок в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
В Баргузинском районе Бурятии они совершили более десяти незаконных рубок. Ущерб от действий «чёрных» лесорубов превысил 11 млн рублей.
Суд назначил двум мужчинам назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 5 до 5,5 лет лишения свободы. Сидеть они будут в исправительной колонии общего режима. Двое других подсудимых отделались условным лишением свободы условно.
Также с осуждённых взыскан причинённый ущерб - более 11 млн рублей - в доход Российской Федерации.
Не согласившись с приговором суда, двое осуждённых обжаловали его в суд апелляционной инстанции. Однако решением Верховного суда Бурятии приговор оставлен без изменения.
В Бурятии четверо «чёрных» лесорубов выплатят 11 млн
Происшествия, Фото:
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