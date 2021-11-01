 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 ноября

31 октября

Популярное

В воскресенье в Бурятии горели три бани и дом

В воскресенье в Бурятии горели три бани и дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Обошлось без пострадавших

За сутки в районах Бурятии горели три бани, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Днём в воскресенье произошёл пожар в посёлке Онохой Заиграевского района. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали открытое горение в бане и не допустили её уничтожения. Вероятной причиной пожара названо нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

Предположительно, по этой же причине произошёл пожар в бане в посёлке Таксимо Муйского района. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около 20 минут.

Вечером ещё одна баня горела в городе Бабушкин Кабанского района. Открытое горение было ликвидировано за семь минут.


Воскресным утром загорелся жилой дом в селе Багдарин Баунтовского района. Огонь повредил стену дома на площади 2 кв. м. Предположительно, пожар произошёл по причинам, связанным с нарушением правил установки и эксплуатации электрооборудования.


пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец убил сестру из-за родительского дома
Улан-удэнец убил сестру из-за родительского дома
Происшествия, 01.11.2021
После убийства мужчина и его супруга отправились спать  
В Бурятии четверо «чёрных» лесорубов выплатят 11 млн
В Бурятии четверо «чёрных» лесорубов выплатят 11 млн
Происшествия, 01.11.2021
Лес мужчины незаконно рубили в Баргузинском районе
В Ангарске пёс Лорд привёл полицейских к преступнику
В Ангарске пёс Лорд привёл полицейских к преступнику
Происшествия, 01.11.2021
Лорд взял след и пришёл к подъезду грабителей
В Бурятии выявили контрабанду леса в Китай на 230 млн
В Бурятии выявили контрабанду леса в Китай на 230 млн
Происшествия, 01.11.2021
На бизнесмена возбудили три уголовных дела
Житель Бурятии едва не стал отцеубийцей
Житель Бурятии едва не стал отцеубийцей
Происшествия, 01.11.2021
Ссора между отцом и сына едва не окончилась убийством
В Улан-Удэ горела трансформаторная подстанция
В Улан-Удэ горела трансформаторная подстанция
Происшествия, 01.11.2021
Несколько домов оставались без света 
Из-за курящей матери на пожаре в Иркутской области погибла малышка
Из-за курящей матери на пожаре в Иркутской области погибла малышка
Происшествия, 29.10.2021
Полуторагодовалая девочка скончалась от отравления угарным газом
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 29.10.2021
Столкнулись две «Тойоты» и «Субару»
В Бурятии погиб водитель «УАЗа»
В Бурятии погиб водитель «УАЗа»
Происшествия, 29.10.2021
Автомобилист съехал в кювет 
В Братске задержали водителя, сбившего мальчика на «зебре»
В Братске задержали водителя, сбившего мальчика на «зебре»
Происшествия, 29.10.2021
Мужчина признался, что не увидел юного пешехода 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^