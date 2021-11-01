В воскресенье в Бурятии горели три бани и дом

Вечером ещё одна баня горела в городе Бабушкин Кабанского района. Открытое горение было ликвидировано за семь минут.







За сутки в районах Бурятии горели три бани, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Днём в воскресенье произошёл пожар в посёлке Онохой Заиграевского района. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали открытое горение в бане и не допустили её уничтожения. Вероятной причиной пожара названо нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.Предположительно, по этой же причине произошёл пожар в бане в посёлке Таксимо Муйского района. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около 20 минут.Воскресным утром загорелся жилой дом в селе Багдарин Баунтовского района. Огонь повредил стену дома на площади 2 кв. м. Предположительно, пожар произошёл по причинам, связанным с нарушением правил установки и эксплуатации электрооборудования.