В Ангарске пёс Лорд привёл полицейских к преступнику

Для Лорда это не первое раскрытое преступление. Так, летом он нашёл золотую цепочку, выброшенную грабителем, который избавлялся от улик.







В Ангарске благодаря помощи полицейской служебной собаки задержали подозреваемых в грабеже, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.В продуктовом магазине несколько парней похитили товар. Посетитель взял с прилавка ящик с бутылками и вместе со своими знакомыми унёс его, не заплатив. При этом его приятель ударил сотрудника магазина, пытавшегося остановить их.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также полицейский-кинолог сержант полиции Ксения Петрова со служебной собакой по кличке Лорд. Пёс сразу же взял след. Он уверенно привёл полицейских к подъезду общежития.В одной из комнат общежития и нашли трёх подозреваемых. Это двое 24-летних и 27-летний местные жители, один из которых ранее судим за кражу. Также оперативники обнаружили в помещении похищенный товар.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».