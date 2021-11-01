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В Ангарске пёс Лорд привёл полицейских к преступнику

В Ангарске пёс Лорд привёл полицейских к преступнику
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Лорд взял след и пришёл к подъезду грабителей

В Ангарске благодаря помощи полицейской служебной собаки задержали подозреваемых в грабеже, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

В продуктовом магазине несколько парней похитили товар. Посетитель взял с прилавка ящик с бутылками и вместе со своими знакомыми унёс его, не заплатив. При этом его приятель ударил сотрудника магазина, пытавшегося остановить их.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также полицейский-кинолог сержант полиции Ксения Петрова со служебной собакой по кличке Лорд. Пёс сразу же взял след. Он уверенно привёл полицейских к подъезду общежития.

В одной из комнат общежития и нашли трёх подозреваемых. Это двое 24-летних и 27-летний местные жители, один из которых ранее судим за кражу. Также оперативники обнаружили в помещении похищенный товар.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Для Лорда это не первое раскрытое преступление. Так, летом он нашёл золотую цепочку, выброшенную грабителем, который избавлялся от улик.

грабеж служебная собака

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