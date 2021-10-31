В Бурятии при пожаре в 18-квартирном доме спасли жильцов

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Загорелась квартира на втором этаже



Сегодня утром в селе Курумкан в Бурятии произошёл пожар в двухэтажном 18-квартирном доме. Загорелась квартира на втором этаже.



Некоторые жители вышли на улицу сами, другим потребовалась помощь пожарных.



- Хозяйка квартиры эвакуировалась самостоятельно, как и другие жильцы второго этажа. Жильцов первого этажа эвакуировали работники пожарной охраны вместе с прибывшими на помощь сотрудниками вневедомственной охраны, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Выгорела стена комнаты, также огонь повредил холодильник и шкаф. Квартира закопчена по всей площади.



Распространение огня на соседние квартиры пожарные не допустили.



Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

