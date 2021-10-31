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В Бурятии при пожаре в 18-квартирном доме спасли жильцов

В Бурятии при пожаре в 18-квартирном доме спасли жильцов
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Загорелась квартира на втором этаже

Сегодня утром в селе Курумкан в Бурятии произошёл пожар в двухэтажном 18-квартирном доме. Загорелась квартира на втором этаже.

Некоторые жители вышли на улицу сами, другим потребовалась помощь пожарных.

- Хозяйка квартиры эвакуировалась самостоятельно, как и другие жильцы второго этажа. Жильцов первого этажа эвакуировали работники пожарной охраны вместе с прибывшими на помощь сотрудниками вневедомственной охраны, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Выгорела стена комнаты, также огонь повредил холодильник и шкаф. Квартира закопчена по всей площади.

Распространение огня на соседние квартиры пожарные не допустили.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
пожар

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