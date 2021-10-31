Загорелась квартира на втором этаже
Сегодня утром в селе Курумкан в Бурятии произошёл пожар в двухэтажном 18-квартирном доме. Загорелась квартира на втором этаже.
Некоторые жители вышли на улицу сами, другим потребовалась помощь пожарных.
- Хозяйка квартиры эвакуировалась самостоятельно, как и другие жильцы второго этажа. Жильцов первого этажа эвакуировали работники пожарной охраны вместе с прибывшими на помощь сотрудниками вневедомственной охраны, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Выгорела стена комнаты, также огонь повредил холодильник и шкаф. Квартира закопчена по всей площади.
Распространение огня на соседние квартиры пожарные не допустили.
Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
В Бурятии при пожаре в 18-квартирном доме спасли жильцов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 31.10.2021
Подросток без спроса взял машину матери
Происшествия, 31.10.2021
Ещё двое пострадали в аварии
Полуторагодовалая девочка скончалась от отравления угарным газом
Столкнулись две «Тойоты» и «Субару»
Автомобилист съехал в кювет
Мужчина признался, что не увидел юного пешехода
Пожилую женщину госпитализировали
В Курумканском районе участковые пресекли попытку поджога дома
Пожар произошёл вчера днём
Пожар случился ночью
65-летний пострадавший скончался в больнице
У спортсмена ухудшилось состояние
Для этого несовершеннолетние пробрались в чужую ограду
Женщина сбросила на машину тарелку
После расправы молодой человек устроил пожар