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В Иркутской области 15-летний водитель сбил 16-летнюю девушку

В Иркутской области 15-летний водитель сбил 16-летнюю девушку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Подросток без спроса взял машину матери

29 октября в селе Хомутово в Иркутской области 15-летний водитель автомобиля Nissan Exert сбил 16-летнюю девушку, которая стояла на обочине. Школьница была доставлена в больницу для диагностирования состояния здоровья, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. 

15-летний парень признался, что без разрешения мамы взял её машину.

- Во время езды я отвлёкся на телефон, - рассказал он автоинспекторам.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 
ДТП

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