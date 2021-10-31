В Иркутской области 15-летний водитель сбил 16-летнюю девушку

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Подросток без спроса взял машину матери



29 октября в селе Хомутово в Иркутской области 15-летний водитель автомобиля Nissan Exert сбил 16-летнюю девушку, которая стояла на обочине. Школьница была доставлена в больницу для диагностирования состояния здоровья, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



15-летний парень признался, что без разрешения мамы взял её машину.



- Во время езды я отвлёкся на телефон, - рассказал он автоинспекторам.



Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

