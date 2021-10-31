В Братске два человека погибли в сгоревшей после ДТП машине

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Ещё двое пострадали в аварии



29 октября в жилом районе Центральный в городе Братск произошло ДТП, в котором погибли два человека.



Около 23:00 столкнулись автомобили «Тойота Креста» и «Тойота RAV4». От удара «Тойота Креста» загорелась. Находившиеся в машине водитель и пассажир погибли.



Кроме того, в результате ДТП получили травмы 45-летний водитель паркетника и его 47-летняя супруга. Они были госпитализированы.



- Погибший водитель – 36-летний местный житель, который в сентябре прошлого года судом лишался права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

