Ещё двое пострадали в аварии
29 октября в жилом районе Центральный в городе Братск произошло ДТП, в котором погибли два человека.
Около 23:00 столкнулись автомобили «Тойота Креста» и «Тойота RAV4». От удара «Тойота Креста» загорелась. Находившиеся в машине водитель и пассажир погибли.
Кроме того, в результате ДТП получили травмы 45-летний водитель паркетника и его 47-летняя супруга. Они были госпитализированы.
- Погибший водитель – 36-летний местный житель, который в сентябре прошлого года судом лишался права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Братске два человека погибли в сгоревшей после ДТП машине
Происшествия, Фото:
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