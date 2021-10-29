 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 октября

28 октября

Популярное

Из-за курящей матери на пожаре в Иркутской области погибла малышка

Из-за курящей матери на пожаре в Иркутской области погибла малышка
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Полуторагодовалая девочка скончалась от отравления угарным газом

Накануне вечером в садоводстве «Юбилейный» в городе Шелехов произошёл пожар. Горел дачный дом на одном из участков. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта пожарно-спасательной части №6.

Пожар произошёл в деревянном одноэтажном доме площадью 24 квадратных метра. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли дома и из окон шёл дым. Хозяйка находилась на месте пожара. До прибытия пожарных подразделений женщина успела вынести из дома трёх своих детей, успевших получить отравление угарным газом.

В результате полуторагодовалая девочка скончалась, трёхлетний мальчик госпитализирован. Ещё один ребёнок, 7-месячная девочка, не пострадала.


- Пожар был ликвидирован в считанные минуты на площади 1,5 квадратных метра. Горел пол возле печки, в очаге валялись многочисленные окурки. На месте происшествия работали дознаватели МЧС России. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнём матерью детей. Женщина призналась, что курила в доме, находилась в состоянии алкогольного опьянения и оставила детей одних без присмотра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Обстоятельства пожара предстоит выяснить следственной оперативной группе.

С начала года в Иркутской области зарегистрировано 5112 техногенных пожаров, на которых погибли 129 человек, в том числе 12 детей. 157 человек пострадали и 744 спасены на пожарах.



Иркутская область пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из-за курящей матери на пожаре в Иркутской области погибла малышка
Из-за курящей матери на пожаре в Иркутской области погибла малышка
Происшествия, 29.10.2021
Полуторагодовалая девочка скончалась от отравления угарным газом
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 29.10.2021
Столкнулись две «Тойоты» и «Субару»
В Бурятии погиб водитель «УАЗа»
В Бурятии погиб водитель «УАЗа»
Происшествия, 29.10.2021
Автомобилист съехал в кювет 
В Братске задержали водителя, сбившего мальчика на «зебре»
В Братске задержали водителя, сбившего мальчика на «зебре»
Происшествия, 29.10.2021
Мужчина признался, что не увидел юного пешехода 
В Бурятии полицейские спасли пенсионерку от дебошира
В Бурятии полицейские спасли пенсионерку от дебошира
Происшествия, 28.10.2021
В Курумканском районе участковые пресекли попытку поджога дома
В Улан-Удэ горели два дома
В Улан-Удэ горели два дома
Происшествия, 28.10.2021
Пожар произошёл вчера днём 
81-летний иркутянин насмерть сбил пожилого пешехода
81-летний иркутянин насмерть сбил пожилого пешехода
Происшествия, 28.10.2021
65-летний пострадавший скончался в больнице 
В Бурятии подростки палками и камнями разбили автомобиль
В Бурятии подростки палками и камнями разбили автомобиль
Происшествия, 27.10.2021
Для этого несовершеннолетние пробрались в чужую ограду
Житель Иркутской области убил приятеля стиральной машинкой
Житель Иркутской области убил приятеля стиральной машинкой
Происшествия, 27.10.2021
После расправы молодой человек устроил пожар 
В Бурятии лесники задержали «чёрного лесоруба»
В Бурятии лесники задержали «чёрного лесоруба»
Происшествия, 27.10.2021
Изъяты заготовленная древесина и трактор с прицепом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^