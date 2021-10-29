Из-за курящей матери на пожаре в Иркутской области погибла малышка

Накануне вечером в садоводстве «Юбилейный» в городе Шелехов произошёл пожар. Горел дачный дом на одном из участков. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта пожарно-спасательной части №6.
Пожар произошёл в деревянном одноэтажном доме площадью 24 квадратных метра. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли дома и из окон шёл дым. Хозяйка находилась на месте пожара. До прибытия пожарных подразделений женщина успела вынести из дома трёх своих детей, успевших получить отравление угарным газом.
В результате полуторагодовалая девочка скончалась, трёхлетний мальчик госпитализирован. Ещё один ребёнок, 7-месячная девочка, не пострадала.
- Пожар был ликвидирован в считанные минуты на площади 1,5 квадратных метра. Горел пол возле печки, в очаге валялись многочисленные окурки. На месте происшествия работали дознаватели МЧС России. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнём матерью детей. Женщина призналась, что курила в доме, находилась в состоянии алкогольного опьянения и оставила детей одних без присмотра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Обстоятельства пожара предстоит выяснить следственной оперативной группе.
С начала года в Иркутской области зарегистрировано 5112 техногенных пожаров, на которых погибли 129 человек, в том числе 12 детей. 157 человек пострадали и 744 спасены на пожарах.