Из-за курящей матери на пожаре в Иркутской области погибла малышка









Накануне вечером в садоводстве «Юбилейный» в городе Шелехов произошёл пожар. Горел дачный дом на одном из участков. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта пожарно-спасательной части №6.Пожар произошёл в деревянном одноэтажном доме площадью 24 квадратных метра. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли дома и из окон шёл дым. Хозяйка находилась на месте пожара. До прибытия пожарных подразделений женщина успела вынести из дома трёх своих детей, успевших получить отравление угарным газом.В результате полуторагодовалая девочка скончалась, трёхлетний мальчик госпитализирован. Ещё один ребёнок, 7-месячная девочка, не пострадала.- Пожар был ликвидирован в считанные минуты на площади 1,5 квадратных метра. Горел пол возле печки, в очаге валялись многочисленные окурки. На месте происшествия работали дознаватели МЧС России. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнём матерью детей. Женщина призналась, что курила в доме, находилась в состоянии алкогольного опьянения и оставила детей одних без присмотра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Обстоятельства пожара предстоит выяснить следственной оперативной группе.С начала года в Иркутской области зарегистрировано 5112 техногенных пожаров, на которых погибли 129 человек, в том числе 12 детей. 157 человек пострадали и 744 спасены на пожарах.