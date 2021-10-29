В Братске задержали водителя, сбившего мальчика на «зебре»

В Братске арестован предполагаемый виновник наезда на школьника, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.Как сообщал «Байкал-Daily», днём 26 октября в жилом районе Падун водитель автомобиля «Тойота-Королла» сбил ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.- То ли меня солнце ослепило, я его не видел. То ли мальчик выбежал. Точно не могу сказать, ситуация была мгновенная, - пояснил задержанный водитель.Вчера постановлением мирового судьи за управление транспортным средством лицом, лишённым такого права, предполагаемому виновнику автоаварии назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.Проверка по факту дорожно-транспортного происшествия продолжается.