В Братске задержали водителя, сбившего мальчика на «зебре»

Мужчина признался, что не увидел юного пешехода
В Братске арестован предполагаемый виновник наезда на школьника, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 26 октября в жилом районе Падун водитель автомобиля «Тойота-Королла» сбил ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- То ли меня солнце ослепило, я его не видел. То ли мальчик выбежал. Точно не могу сказать, ситуация была мгновенная, - пояснил задержанный водитель.
Вчера постановлением мирового судьи за управление транспортным средством лицом, лишённым такого права, предполагаемому виновнику автоаварии назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.
Проверка по факту дорожно-транспортного происшествия продолжается.
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Происшествия, Фото:
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