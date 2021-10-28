Пожилую женщину госпитализировали
Сегодня днём на 219 километре автодороги А-331 «Вилюй» в городе Братске Иркутской области произошло столкновение двух транспортных средств «Тойота Королла Филдер» и автомобиля скорой медицинской помощи.
В результате дорожно-транспортного происшествия получила травмы и госпитализирована 74-летняя женщина - водитель легковушки.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В ДТП со «сокрой» в Иркутской области пострадала водитель легковушки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Курумканском районе участковые пресекли попытку поджога дома
Пожар произошёл вчера днём
Пожар случился ночью
65-летний пострадавший скончался в больнице
У спортсмена ухудшилось состояние
Для этого несовершеннолетние пробрались в чужую ограду
Женщина сбросила на машину тарелку
После расправы молодой человек устроил пожар
Изъяты заготовленная древесина и трактор с прицепом
Молодого человека передали полицейским
Пламя потушили за 14 минут
Мальчика с травмами госпитализировали
Мама с дочерью переходили дорогу вне пешеходного перехода
Автоавария сучилась в обеденное время
Происшествия, 26.10.2021
Эпицентр находился в 30 километрах от Северомуйска