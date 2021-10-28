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В ДТП со «сокрой» в Иркутской области пострадала водитель легковушки

В ДТП со «сокрой» в Иркутской области пострадала водитель легковушки
Происшествия,  Фото:скриншот
Пожилую женщину госпитализировали

Сегодня днём на 219 километре автодороги А-331 «Вилюй» в городе Братске Иркутской области произошло столкновение двух транспортных средств «Тойота Королла Филдер» и автомобиля скорой медицинской помощи.

В результате дорожно-транспортного происшествия получила травмы и госпитализирована 74-летняя женщина - водитель легковушки.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. 
Иркутская область ДТП

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