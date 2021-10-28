В ДТП со «сокрой» в Иркутской области пострадала водитель легковушки

Пожилую женщину госпитализировали



Сегодня днём на 219 километре автодороги А-331 «Вилюй» в городе Братске Иркутской области произошло столкновение двух транспортных средств «Тойота Королла Филдер» и автомобиля скорой медицинской помощи.



В результате дорожно-транспортного происшествия получила травмы и госпитализирована 74-летняя женщина - водитель легковушки.



Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

