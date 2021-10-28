Пожар произошёл вчера днём
Предварительно, неосторожное обращение с огнём стало причиной пожара в ДНТ Сокол в Улан-Удэ. Сообщение о пожаре в частном секторе поступило днём 27 октября.
- В результате пожара у одного жилого дома повреждена наружная стена на площади 5 квадратных метров, у второго неэксплуатирумого дома общая площадь пожара составила 65 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Бурятии.
По данному факту проводится проверка.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня рано утром произошёл пожар в пригороде Улан-Удэ. Огонь уничтожил дом, гараж с находящимся внутри автомобилем, котельную и сарай, также повреждена наружная стена бани.
Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательными подразделениями Бурятии было ликвидировано 14 пожаров, никто не пострадал.
В Улан-Удэ горели два дома
Происшествия, Фото:
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