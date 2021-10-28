65-летний пострадавший скончался в больнице
За прошедший день в Иркутске зарегистрировано три наезда на пешеходов, в результате которых один человек погиб и двое получили травмы.
Около 9 часов утра на улице Ленина 44-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ» допустил наезд на 45-летнюю женщину, которая переходила дорогую по пешеходному переходу. Женщина получила травмы и обратилась за медицинской помощью.
Днём на Пулковском переулке 81-летний водитель «Хонды» на пешеходном переходе допустил наезд на 65-летнего мужчину, в результате чего пешеход доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.
Вечером на улице Баррикад 22-летний автолюбитель на «Тойоте» допустил наезд на 34-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Находился ли мужчина на пешеходном переходе устанавливается.
- Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что при проезде пешеходного перехода необходимо быть предельно внимательным, готовым в любой момент снизить скорость и затормозить. Опережать или обгонять транспортные средства опасно, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Пешеходам же на пешеходных переходах следует выходить на проезжую часть только после того, как они оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
С начала года на территории региона на пешеходных переходах зарегистрировано 163 наезда, в которых 5 человек погибли и 166 получили травмы. Инспекторы привлекли к ответственности более одиннадцати с половиной тысяч водителей, которые в нарушение правил не уступили дорогу пешеходам, и более одиннадцать тысяч пешеходов, которые не выполнили свои обязанности в соответствии с правилами дорожного движения.
81-летний иркутянин насмерть сбил пожилого пешехода
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 28.10.2021
65-летний пострадавший скончался в больнице
У спортсмена ухудшилось состояние
Для этого несовершеннолетние пробрались в чужую ограду
Женщина сбросила на машину тарелку
После расправы молодой человек устроил пожар
Изъяты заготовленная древесина и трактор с прицепом
Молодого человека передали полицейским
Пламя потушили за 14 минут
Мальчика с травмами госпитализировали
Мама с дочерью переходили дорогу вне пешеходного перехода
Автоавария сучилась в обеденное время
Эпицентр находился в 30 километрах от Северомуйска
Парень отнял телефон у потерпевшего
Дети несколько дней были одни под замком
Автоавария произошла в выходные