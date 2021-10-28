81-летний иркутянин насмерть сбил пожилого пешехода

За прошедший день в Иркутске зарегистрировано три наезда на пешеходов, в результате которых один человек погиб и двое получили травмы.Около 9 часов утра на улице Ленина 44-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ» допустил наезд на 45-летнюю женщину, которая переходила дорогую по пешеходному переходу. Женщина получила травмы и обратилась за медицинской помощью.Днём на Пулковском переулке 81-летний водитель «Хонды» на пешеходном переходе допустил наезд на 65-летнего мужчину, в результате чего пешеход доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.Вечером на улице Баррикад 22-летний автолюбитель на «Тойоте» допустил наезд на 34-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Находился ли мужчина на пешеходном переходе устанавливается.- Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что при проезде пешеходного перехода необходимо быть предельно внимательным, готовым в любой момент снизить скорость и затормозить. Опережать или обгонять транспортные средства опасно, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.Пешеходам же на пешеходных переходах следует выходить на проезжую часть только после того, как они оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.С начала года на территории региона на пешеходных переходах зарегистрировано 163 наезда, в которых 5 человек погибли и 166 получили травмы. Инспекторы привлекли к ответственности более одиннадцати с половиной тысяч водителей, которые в нарушение правил не уступили дорогу пешеходам, и более одиннадцать тысяч пешеходов, которые не выполнили свои обязанности в соответствии с правилами дорожного движения.