 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 октября

26 октября

Популярное

Житель Иркутской области убил приятеля стиральной машинкой

Житель Иркутской области убил приятеля стиральной машинкой
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
После расправы молодой человек устроил пожар

В Иркутской области предъявлено обвинение в убийстве 23-летнему жителю Балаганского района.

По версии следствия, 24 октября в селе Шарагай молодой человек находился в гостях у своего соседа, где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс малогабаритной стиральной машиной несколько ударов по голове приятеля.

41-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Скрывая следы убийства, молодой человек облил жилище бензином и поджёг.

Прибывшие на пожар сотрудники МЧС обнаружили в одной из комнат сильно обгоревшее тело мужчины. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от травмы головы.

По горячим следам сотрудники полиции и следователи СК задержали подозреваемого, на допросе он во всём признался. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
убийство Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии подростки палками и камнями разбили автомобиль
В Бурятии подростки палками и камнями разбили автомобиль
Происшествия, 27.10.2021
Для этого несовершеннолетние пробрались в чужую ограду
Житель Иркутской области убил приятеля стиральной машинкой
Житель Иркутской области убил приятеля стиральной машинкой
Происшествия, 27.10.2021
После расправы молодой человек устроил пожар 
В Бурятии лесники задержали «чёрного лесоруба»
В Бурятии лесники задержали «чёрного лесоруба»
Происшествия, 27.10.2021
Изъяты заготовленная древесина и трактор с прицепом
В селе в Бурятии сгорела крыша дома
В селе в Бурятии сгорела крыша дома
Происшествия, 27.10.2021
Пламя потушили за 14 минут 
В Братске водитель без прав сбил ребёнка на «зебре»
В Братске водитель без прав сбил ребёнка на «зебре»
Происшествия, 27.10.2021
Мальчика с травмами госпитализировали 
В Иркутске женщина с ребёнком пострадали в ДТП
В Иркутске женщина с ребёнком пострадали в ДТП
Происшествия, 27.10.2021
Мама с дочерью переходили дорогу вне пешеходного перехода  
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, 27.10.2021
Автоавария сучилась в обеденное время 
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 26.10.2021
Эпицентр находился в 30 километрах от Северомуйска
Читинец избил и ограбил мужчину на улице
Читинец избил и ограбил мужчину на улице
Происшествия, 26.10.2021
Парень отнял телефон у потерпевшего  
В Улан-Удэ столкнулись Toyota Premio и Daihatsu
В Улан-Удэ столкнулись Toyota Premio и Daihatsu
Происшествия, 26.10.2021
Автоавария произошла в выходные 
В Забайкалье грабитель дважды потерпел неудачу
В Забайкалье грабитель дважды потерпел неудачу
Происшествия, 26.10.2021
Жертвы грабителя отказались отдавать ему свои сумки
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия, 26.10.2021
Мужчина перевозил в автомобиле 10-летнего ребёнка 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^