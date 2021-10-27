Житель Иркутской области убил приятеля стиральной машинкой

После расправы молодой человек устроил пожар



В Иркутской области предъявлено обвинение в убийстве 23-летнему жителю Балаганского района.



По версии следствия, 24 октября в селе Шарагай молодой человек находился в гостях у своего соседа, где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс малогабаритной стиральной машиной несколько ударов по голове приятеля.



41-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Скрывая следы убийства, молодой человек облил жилище бензином и поджёг.



Прибывшие на пожар сотрудники МЧС обнаружили в одной из комнат сильно обгоревшее тело мужчины. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от травмы головы.



По горячим следам сотрудники полиции и следователи СК задержали подозреваемого, на допросе он во всём признался. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

