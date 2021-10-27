После расправы молодой человек устроил пожар
В Иркутской области предъявлено обвинение в убийстве 23-летнему жителю Балаганского района.
По версии следствия, 24 октября в селе Шарагай молодой человек находился в гостях у своего соседа, где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс малогабаритной стиральной машиной несколько ударов по голове приятеля.
41-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Скрывая следы убийства, молодой человек облил жилище бензином и поджёг.
Прибывшие на пожар сотрудники МЧС обнаружили в одной из комнат сильно обгоревшее тело мужчины. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от травмы головы.
По горячим следам сотрудники полиции и следователи СК задержали подозреваемого, на допросе он во всём признался. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области убил приятеля стиральной машинкой
Происшествия, Фото:
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