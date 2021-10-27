В Бурятии лесники задержали «чёрного лесоруба»





Во время рейда лесов Заиграевского района Бурятии сотрудники Хандагатайского лесничества услышали звук бензопилы. Они оставили свой автомобиль и пошли к месту рубки пешком.Подойдя ближе, лесники обнаружили трактор с прицепом, а рядом с ним двух мужчин, грузивших заготовленную древесину в прицеп. Сотрудники лесничества решили окружить нарушителей. Увидев лесников, один из нарушителей скрылся, а второй был задержан. Ведётся следствие.Правонарушителем оказался житель села Нарын Заиграевского района.В ходе осмотра выяснилось, что мужчины успели заготовить более девяти кубометров лиственницы в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 150 тысяч рублей.Незаконно заготовленная древесина и трактор с прицепом были изъяты.В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.