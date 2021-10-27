В Улан-Удэ росгвардейцы задержали преступника, спрятавшегося в магазине

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Молодого человека передали полицейским



Улан-удэнцы, которые пришли в продуктовый магазин по улице Мерецкова, увидели разбитую стеклянную дверь и сломанные рольставни. Люди передали сообщение о взломанной двери правоохранителям.



Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Бурятии заблокировали здание. Росгвардейцы обнаружили в подсобном помещении прятавшегося там мужчину.



Задержанного 23-летнего ранее судимого молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

