Молодого человека передали полицейским
Улан-удэнцы, которые пришли в продуктовый магазин по улице Мерецкова, увидели разбитую стеклянную дверь и сломанные рольставни. Люди передали сообщение о взломанной двери правоохранителям.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Бурятии заблокировали здание. Росгвардейцы обнаружили в подсобном помещении прятавшегося там мужчину.
Задержанного 23-летнего ранее судимого молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали преступника, спрятавшегося в магазине
Происшествия, Фото:
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