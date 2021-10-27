В Братске водитель без прав сбил ребёнка на «зебре»

Мальчика с травмами госпитализировали



В Братске водитель, лишённый права управления транспортными средствами, допустил наезд на школьника.



ДТП случилось вчера днём в жилом районе Падун. 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота-Королла», допустил наезд на 8-летнего ребёнка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате дорожно-транспортного происшествия школьник получил травмы и был госпитализирован.



Инспекторами ГИБДД установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за управление транспортом в состоянии опьянения, в 2017 году судом лишался права управления, однако водительское удостоверения в ГИБДД не сдавал.



В августе текущего года он уже попадался за управлением транспортном, инспекторы изъяли у него водительское удостоверение, отстранили от управления и составили несколько административных материалов, в том числе по факту управления транспортным средством лицом, лишённым такого права. Таким образом, фактически срок лишения, наложенный 2017 году, начал исчисляться с момента изъятия прав.



В момент ДТП мужчина также не имел права управления автомобилем. По вновь выявленным правонарушениям в отношении нарушителя составлены три административных материала, водитель помещён в спецприёмник.



- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые действия, направленные на установление обстоятельств и причин данного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

