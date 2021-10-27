Мама с дочерью переходили дорогу вне пешеходного перехода
Накануне вечером на улице Депутатской в Иркутске 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», допустил наезд на женщину с ребёнком, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В результате ДТП получили травмы и обратились за медицинской помощью оба пешехода - 38-летняя мама и её 4-летняя дочь.
Установлено, что на стороне дороги, куда шли пешеходы, оборудовано пешеходное ограждение, однако данный факт не остановил женщину.
Сейчас по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего участника аварии в отношении законных представителей проводится проверка.
В Иркутске женщина с ребёнком пострадали в ДТП
Происшествия, Фото:
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