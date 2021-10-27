В Иркутске женщина с ребёнком пострадали в ДТП

Происшествия, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Мама с дочерью переходили дорогу вне пешеходного перехода



Накануне вечером на улице Депутатской в Иркутске 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», допустил наезд на женщину с ребёнком, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В результате ДТП получили травмы и обратились за медицинской помощью оба пешехода - 38-летняя мама и её 4-летняя дочь.



Установлено, что на стороне дороги, куда шли пешеходы, оборудовано пешеходное ограждение, однако данный факт не остановил женщину.



Сейчас по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего участника аварии в отношении законных представителей проводится проверка.



