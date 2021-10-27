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В Иркутске женщина с ребёнком пострадали в ДТП

В Иркутске женщина с ребёнком пострадали в ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Мама с дочерью переходили дорогу вне пешеходного перехода

Накануне вечером на улице Депутатской в Иркутске 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», допустил наезд на женщину с ребёнком, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате ДТП получили травмы и обратились за медицинской помощью оба пешехода - 38-летняя мама и её 4-летняя дочь.

Установлено, что на стороне дороги, куда шли пешеходы, оборудовано пешеходное ограждение, однако данный факт не остановил женщину.

Сейчас по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего участника аварии в отношении законных представителей проводится проверка.

ДТП

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