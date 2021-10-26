На севере Бурятии произошло землетрясение

Эпицентр находился в 30 километрах от Северомуйска



Сегодня в 15:05 на территории Муйского района Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 30 километрах юго-западнее населённого пункта Северомуйск.



По информации ЕДДС, на территории Муйского и Северо-Байкальского районов толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

