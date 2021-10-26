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На севере Бурятии произошло землетрясение

На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:pexels.com
Эпицентр находился в 30 километрах от Северомуйска

Сегодня в 15:05 на территории Муйского района Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 30 километрах юго-западнее населённого пункта Северомуйск.

По информации ЕДДС, на территории Муйского и Северо-Байкальского районов толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. 
землетрясение

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