Эпицентр находился в 30 километрах от Северомуйска
Сегодня в 15:05 на территории Муйского района Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 30 километрах юго-западнее населённого пункта Северомуйск.
По информации ЕДДС, на территории Муйского и Северо-Байкальского районов толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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