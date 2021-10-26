Парень отнял телефон у потерпевшего
Читинец сообщил полицейским о грабеже. Потерпевший, возвращаясь домой тёмное время суток, на улице Ингодинская заметил, что за ним идут трое мужчин, а затем один из них нанёс потерпевшему побои и похитил сотовый телефон.
При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний читинец. Молодого человека задержали. У него изъят украднный телефон.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж, с применением насилия». Он помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец избил и ограбил мужчину на улице
Происшествия, Фото:
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