Читинец избил и ограбил мужчину на улице

Парень отнял телефон у потерпевшего



Читинец сообщил полицейским о грабеже. Потерпевший, возвращаясь домой тёмное время суток, на улице Ингодинская заметил, что за ним идут трое мужчин, а затем один из них нанёс потерпевшему побои и похитил сотовый телефон.



При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний читинец. Молодого человека задержали. У него изъят украднный телефон.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж, с применением насилия». Он помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



