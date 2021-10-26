В Улан-Удэ столкнулись Toyota Premio и Daihatsu









В минувшие выходные в Улан-Удэ возле переезда в микрорайоне Стеклозавод произошло ДТП.По словам очевидца, водитель автомобиля Toyota Premio выезжал со второстепенной дороги и не уступил автомобилю Daihatsu. Последний пытался уйти от удара и выехал на полосу встречного движения столкнулся с бордюром.От удара его автомобиль перевернулся и встал на крышу, на которой проехал ещё около 20 метров.