В Улан-Удэ столкнулись Toyota Premio и Daihatsu

Автоавария произошла в выходные
В минувшие выходные в Улан-Удэ возле переезда в микрорайоне Стеклозавод произошло ДТП.
По словам очевидца, водитель автомобиля Toyota Premio выезжал со второстепенной дороги и не уступил автомобилю Daihatsu. Последний пытался уйти от удара и выехал на полосу встречного движения столкнулся с бордюром.
От удара его автомобиль перевернулся и встал на крышу, на которой проехал ещё около 20 метров.
Автоавария произошла в выходные
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