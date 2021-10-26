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В Забайкалье грабитель дважды потерпел неудачу

В Забайкалье грабитель дважды потерпел неудачу
Происшествия,  Фото:pexels.com
Жертвы грабителя отказались отдавать ему свои сумки

К забайкальским полицейским обратилась жительница города Петровск-Забайкальский и сообщила, что неизвестный мужчина пытался украсть у неё сумку. Полицейские установили, что около 19 часов женщина возвращалась домой. На одной из улиц к ней подошёл мужчина и попытался вырвать из рук сумку, в которой были деньги, сотовый телефон и банковские карты. Забайкалка оказала сопротивление, и грабитель скрылся.

Спустя несколько минут в полицию поступило ещё одно сообщение о подобном покушении на грабёж. Его жертвой тоже стала женщина, которая также не отдала грабителю сумку.

Полицейские уточнили приметы нападавшего и установили его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний житель города Петровск-Забайкальcкий. Молодого человека задержали и поместили в изолятор временного содержания.

За покушение на грабёж в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
грабеж Забайкальский край

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